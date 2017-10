Menta e menta piperita: proprietà terapeutiche e uso in cucina

La storia della menta

Dove cresce la menta

Come usare la menta in cucina

Nella ricetta tradizionale, il tè marocchino viene servito in teiere d'argento con un beccuccio molto lungo, e versato da una certa altezza, per far raffreddare prima l'infuso.

Il gazpacho di piselli e menta è una ricetta fresca e primaverile per preparare una crema fredda di piselli

Un primo piatto con melanzane grigliate, stracciatella e menta ottimo da servire freddo durante i mesi estivi.

Proprietà (terapeutiche) della menta

L'olio essenziale di menta