Mercedes S400 Hybrid. L’eleganza diventa verde

Dopo le fortunate esperienze di Toyota e Honda (in segmenti di vetture differenti però), entra in scena anche Mercedes, che presenta la sua prima berlina ecosostenibile. Si chiama S400 Hybrid e sfrutta le grandi potenzialità della tecnologia ibrida, che permettono di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti in atmosfera. La nuova nata in casa tedesca è l'ennesimo esempio di come è possibile rispettare l'ambiente senza dover per questo rinunciare a comfort e prestazioni di alto livello. La S400 Hybrid non ha nulla da invidiare agli altri modelli Mercedes e grazie all'accoppiata composta da un motore a benzina da 205 kW e uno elettrico da 15 kW, alimentato da batterie ioni litio, consente inoltre di risparmiare grandi quantità di carburante (il consumo si attesta sui 7,9-8,2 l/100 km) e di limitare fortemente le emissioni di CO2 (186-191 g/km). Un segnale importante, quello della casa tedesca, che attraverso il suo modello di punta - la classe S - vuole riconquistare la leadership assoluta nel settore delle auto di lusso puntando decisamente sull'efficienza. Cos'è un motore ibrido Un motore ibrido è un motore a doppia propulsione. L'accoppiata più usata è quella termico-elettrico che consente di risparmiare grandi quantità di carburante nella fase di ripartenza (fino ai 30 km/h) rendendo questi veicoli particolarmente efficienti nei percorsi cittadini. I motori ibridi sfruttano il sistema di frenata per ricaricare le batterie ioni litio che alimentano il motore elettrico. Scheda tecnica La Mercedes S400 Hybrid è dotata di un motore a benzina 6 cilindri che unito a quello elettrico fa un totale di 299 cavalli (279 a benzina, 20 elettrico). Passa da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi, raggiungendo una coppia di 385 Nm. La velocità massima è di 250 km/h, ma è limitata elettronicamente. E' lunga 510 cm e pesa 1880 kg. Design e accessori Partiamo dai fendinebbia e dalle luci diurne anteriori a led e passiamo poi agli interni realizzati con materiali pregiati e finiture impareggiabili. Ma neanche con la tecnologia si scherza. Innanzitutto lo Splitview, che attraverso lo schermo del Comand proietta due immagini video diverse per guidatore e passeggero: info su guida e navigazione per il primo, tv e dvd per il secondo. E infine il NightView Plus che grazie a un potente fascio Led illumina eventuali animali o pedoni presenti sulla carreggiata di notte, aumentando il raggio d'azione degli abbaglianti.