Moby: 4 ore di musica ambient gratuita per lo yoga e la meditazione

Si intitola Long Ambients1: Calm. Sleep. È il nuovo album di Moby, arriva a tre anni dalla pubblicazione di Innocents ed è scaricabile gratuitamente dal suo sito ufficiale. Ma, soprattutto, è un lavoro destinato a chiunque pratichi discipline olistiche come lo yoga e la meditazione, o sia solo in cerca di sonni più tranquilli. Il disco si trova anche sui principali servizi di streaming come Spotify, SoundCloud, Apple Music, Deezer e Tidal.

