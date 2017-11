Muffin di pere

Ingredienti

140 g farina di farro

50 g farina di mandorle

2 cucchiai amido

pizzico di sale

mezzo cucchiaino di lievito per dolci

mezzo cucchiaino cannella

mezzo cucchiaino zenzero fresco grattugiato

2 uova

100 ml olio

2 cucchiai di miele millefiori

1 cucchiaino di sciroppo vaniglia

2 pere

pistacchi per guarnire

Foto © Laura La Monaca

Preriscaldare il forno a 180°C. In un contenitore unire tutti gli ingredienti secchi e mescolare bene. A parte sbattere le uova con l’olio, il miele, e il cucchiaio di sciroppo di vaniglia. Sbattere bene, eventualmente aiutarsi con un robot da cucina, in modo che le uova e il miele di sciolgano.

Unire gli ingredienti secchi con quelli liquidi e mescolare bene in modo da ottenere un composto omogeneo.

Sbucciare e tagliare le pere a tocchetti e aggiungerle al preparato. Dividere l’impasto negli stampini per muffin e aggiungere la granella di pistacchi in superficie. Cuocere per circa 20/25 minuti, fino a quando i muffin di pere non siano completamente cotti.

Foto © Laura La Monaca