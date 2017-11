Ossitocina, cos’è e dove si trova l’ormone dell’amore

L'ossitocina è la molecola che muove le contrazioni al parto e rafforza il legame fra la mamma e il neonato. Ma è anche l'ormone dell'innamoramento e dell'affettività, le cui scariche inebriano il corpo a ondate al momento dell'orgasmo. Studi europei e americani confermano il suo potere come eccitante maschile: lo spray nasale utilizzato in poche vaporizzazioni prima dell'incontro con una donna ha una azione favorevole su una pronta risposta sessuale che però è effettiva solo se i due partner sono legati da affetto. Una vera rivoluzione se paragonato agli stimolanti sessuali acritici, che donano erezione sicura all'uomo di fronte a una qualsiasi donna. L'ossitocina è un neuro-trasmettitore sessuale per coppie innamorate: migliora la libido maschile, consente un'erezione duratura e infallibile e intensifica la sensazione orgasmica maschile. Il desiderio soprattutto conosce una nuova primavera passando da basso-debole a forte- deciso, adatto quindi a uomini in coppia stabile, troppo stanchi alla sera per sedurre la propria compagna.

Come stimolare la produzione di ossitocina

