Papa Francesco per la mobilità sostenibile. La sua auto ora è elettrica

Un regalo di compleanno da parte del gruppo tedesco Wermuth Asset Management GmbH e della startup italiana DriWe srl, specializzata in mobilità sostenibile ed elettrica. Una Nissan Leaf a zero emissioni, dotata di un pannello fotovoltaico per tenere l’abitacolo fresco durante la sosta e ricaricabile attraverso una colonnina intelligente. In poco più di un'ora le batterie sono cariche.

Papa Francesco e l'ambiente

Nissan Leaf. L'elettrica più venduta