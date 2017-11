Art42, Parigi dedica un museo alla street art

Una simpatia forse sorprendente, ma non per questo meno collaudata e longeva, quella tra la Ville Lumière e la cosiddetta street art: malgrado la sua maestosa e incantevole monumentalità, abbinata a una cura scrupolosissima e costante degli spazi pubblici urbani, Parigi accoglie da sempre, in appropriati luoghi e contesti, graffiti, murales e varie altre espressioni della creatività metropolitana più estemporanea. Trattandosi poi della capitale europea dotata di uno dei sistemi museali più progrediti e reticolari del mondo, era quasi inevitabile che dopo tutte le varie numerose branche della produzione artistica, accanto alle cere, i profumi, le tecniche industriali, la moda e simili, perfino l’arte di strada trovasse nella metropoli francese la via, per certi versi paradossale, della musealizzazione.

Art42 e il connubio con l'informatica

Musealizzazione e arte di strada: una contraddizione in termini?