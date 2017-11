Prima mondiale a Ecomondo per il nuovo motore a gas di Scania

La richiesta di veicoli che supportino la transizione verso un trasporto più sostenibile è in continua crescita. La movimentazione delle merci, mai come in questo momento storico, avverte il bisogno di cambiare rotta, puntando sullo svecchiamento dei veicoli e il rinnovamento del parco circolante all’insegna del rispetto ambientale. Una rivoluzione copernicana che, come ogni cambiamento epocale, vive dell’iniziativa di soggetti che assumono il ruolo di precursori per l’intero settore, come fu Jimi Hendrix per il blues, Claude Monet per la pittura impressionista o Le Corbusier per l’architettura del XX secolo. Nel settore del trasporto commerciale, questa posizione di trend setter spetta a Scania. Il costruttore svedese, in occasione di Ecomondo, il Salone della green e della circular economy svoltosi a Rimini dal 7 al 10 novembre, ha presentato un innovativo motore a metano liquido destinato al trasporto pesante.

1.100 chilometri d’autonomia con il metano liquefatto

Serbatoi criogenici per il metano liquido

Un motore pulito, ma con prestazioni allineate a un Diesel

A Ecomondo, Franco Fenoglio, amministratore delegato di Italscania, ci parla di trasporto sostenibile e visione del futuro

Il gas liquefatto (LNG) ha una resa energetica superiore al gas compresso

Un orizzonte sostenibile per Scania