Metano e biometano, tutto quello che c’è da sapere

In un periodo in cui i cambiamenti climatici sono diventati un tema forte sul quale si dibatte frequentemente, si moltiplicano le proposte di come sostituire i combustibili fossili con fonti energetiche alternative meno inquinanti. Sebbene siano da preferire sempre e comunque le fonti di energia rinnovabile, tra le "fossili" si possono mettere in atto alcuni distinguo. Ad esempio il gas naturale, che contiene metano (e per questo viene comunemente chiamato "gas metano") di cui l'Italia fa largo uso. Il nostro paese infatti è il terzo importatore al mondo di gas, da cui dipende la produzione del 60 per cento del comparto energetico. Il potere inquinante del gas naturale è minore rispetto a quello del carbone (meno di 1 miliardo di tonnellate di CO2 equivalente immesse annualmente nell'atmosfera contro le 15 miliardi di tonnellate del carbone). Nonostante la sua concentrazione in atmosfera sia cresciuta del 150 per cento rispetto ai livelli pre-industriali, il metano persiste meno nell'aria ed è quindi considerato una valida alternativa al petrolio proprio dal punto di vista delle emissioni.

Come e dove si estrae

Il gas naturale in Italia

Il gas nel trasporto

Il biometano