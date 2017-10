Prova su strada: Toyota C-HR e i social media del futuro

“Ciao! Mi chiamo Luigi Zanni, mi occupo di strategia digitale e sono il social media manager LifeGate. Come ho cominciato? Dopo essermi laureato in pubblicità e aver accantonato l’idea (per il momento) di diventare una rock star, da sempre mi occupo di social network, delle prime piattaforme social (c’erano ancora Myspace e Netlog), ho analizzato dati, creato eventi, inventato metodi alternativi per fare comunicazione. Mi sono divertito insomma… Oggi, in LifeGate mi occupo di strategia di comunicazione online e soprattutto della presenza social”.

La digitalizzazione sta cambiando l’auto

La C-HR? Mi ricorda Blade Runner di Ridley Scott

Diavolerie elettroniche che cambiano la guida

In auto, l’innovazione diventa sicurezza

Scheda tecnica