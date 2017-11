Come e quando avviene la raccolta delle olive, le cose da sapere

Il periodo della raccolta delle olive è un appuntamento annuale speciale per le aree di produzione come quella del Gargano in Puglia, dove il paesaggio sembra dipinto con le tonalità dolci del verde oliva. Interi paesi si mobilitano per raccogliere e spremere le olive, e quindi portare l’olio extravergine sulle tavole degli italiani (e non solo). Uno di questi è Carpino, in provincia di Foggia, dove Giovanni Trombetta è olivicoltore dal 1996. Sulle sue mani grandi dalla pelle dura sono evidenti i segni di vent’anni di esperienza nel coltivare 50 ettari di oliveti scegliendo di seguire i principi dell’agricoltura biologica, “perché ho sempre creduto nel mangiare genuino, sano e pulito”, racconta. Dagli inizi del 2000 produce l’olio Bios di Monini, azienda italiana che produce olio extravergine di oliva di qualità da tre generazioni. Un prodotto 100 per cento biologico, un olio “mandorlato, floreale e fresco”, come lo descrive Trombetta.

Quando avviene la raccolta delle olive

Raccogliere le olive in anticipo

Il periodo della raccolta: la stagionalità

Come viene fatta la raccolta delle olive

Quando si fa la raccolta a mano

I metodi di raccolta delle olive

Il ruolo dell’olivicoltore