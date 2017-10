Riciclo dei pannolini. A Treviso il primo impianto di trattamento al mondo

Fino ad oggi si trattava di uno dei rifiuti più difficili da trattare. Una vera scommessa, perché per i pannolini e i vari prodotti assorbenti altro non c'era che la discarica o l'incenerimento. Ora, dopo 9 anni di lavoro e vari test, la tecnologia per il riciclo dei pannolini è realtà e pienamente operativa.

Un impianto da 10 tonnellate l'anno

Primo impianto per il #riciclo dei pannolini. #circulareconomy made in Italy. Da rifiuti si ricavano plastica e cellulosa. Niente discarica. pic.twitter.com/WuvaJ0Rm5k — Rudi Bressa (@RudiBressa) 26 ottobre 2017

Dal riciclo dei pannolini, plastica e cellulosa