Ta’u, l’isola del Pacifico alimentata al 100 per cento da energia rinnovabile

Hanno detto addio al gasolio i 600 abitanti di Ta'u, una delle isole delle Samoa americane che sorge in pieno Oceano Pacifico. Qui infatti, grazie a 5328 pannelli solari prodotti da SolarCity e da 60 pacchi batterie realizzati da Tesla, non c'è più bisogno dei combustibili fossili per produrre l'energia elettrica necessaria ai bisogni locali.

3 giorni di energia senza sole

Un'isola 100 per cento rinnovabile

48 Stati per l'energia rinnovabile