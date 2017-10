Il primo esemplare di Tesla Model 3, negli Stati Uniti costa 35mila dollari

Nome in codice SN1, vale a dire “Serial Number 1”, per la prima Tesla Model 3 prodotta in serie. Assemblata dalla catena di montaggio di Freemont, in California, è stata salutata da un tweet di Elon Musk, patron della casa americana, che ne ha svelato la linea definitiva. Considerata una vettura elettrica “popolare” nonostante le prestazioni brillanti e le ambizioni di alto livello, la Model 3 è chiamata a dare un forte impulso alla mobilità sostenibile.

Autonomia di 345 chilometri

La Model 3 potrà contare su batterie da 40/50 kWh

In Italia nel 2018 con prezzi da 40/45mila euro