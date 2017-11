Tutto sull’auto a idrogeno. Cos’è, come funziona, i vantaggi e il futuro

Da marzo le auto a idrogeno potranno (davvero) circolare lungo le strade italiane. Un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prevede infatti l’innalzamento della pressione massima d’esercizio delle pompe di rifornimento dagli attuali 350 bar a 700 bar. Un cambiamento necessario per rispondere alle esigenze tecniche delle vetture presenti sul mercato. Così facendo, le moderne auto alimentate mediante fuel cell potranno rifornirsi in pochi minuti e in totale sicurezza. L’era dell’idrogeno avrà, finalmente, inizio.

L’idrogeno non è rinnovabile. Deve essere prodotto

L’elettrolisi eolica o solare è sostenibile

Il saldo energetico positivo è possibile

L’auto a idrogeno si affida all’elettrochimica

Le pile a combustibile producono energia. E acqua

L’idrogeno deve essere compresso

L’auto a idrogeno condivide i vantaggi delle elettriche

L’auto a idrogeno si ricarica in pochi minuti

Anche gli Stati Uniti credono nell’auto a idrogeno

Entro il 2025 sono attese 27mila auto a idrogeno in Italia

L’auto a idrogeno limiterà il riscaldamento globale