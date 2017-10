A Desio Carlsberg pianta più di mille alberi. Un polmone per la città

Sono piccole piantine, alte non più di un metro, ma con i germogli primaverili pronti ad esplodere. Piantumate tra novembre e dicembre, hanno oggi attecchito e sono in salute. Sono i 1150 alberi donati alla Regione Lombardia e in particolare all'amministrazione comunale di Desio in provincia di Monza Brianza, da parte di Carlsberg Italia.

Abbiamo infatti deliberato che il 35 per cento del territorio desiano sia destinato ad area verde.

La svolta verde di Desio, grazie anche a Carlsberg