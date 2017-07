Frigo comunitari per fermare lo spreco di cibo nel Regno Unito

Mentre 795 milioni di persone nel mondo non hanno abbastanza da mangiare, 1,3 miliardi di tonnellate di cibo vengono buttate via ogni anno (circa un terzo della produzione mondiale, secondo i dati della Fao). È evidente che ci sia qualcosa che non va e che occorra contrastare questo preoccupante squilibrio. In attesa di efficaci provvedimenti da parte di governi e nazioni, che possano risolvere il problema alla radice, alcune imprese hanno adottato numerose iniziative per frenare lo spreco alimentare.

Una rete di frigoriferi

Frigo di quartiere

I precedenti

Progetto pilota nel Derbyshire

Quanto cibo si salva

La diffusione dei frigoriferi