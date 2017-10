Storico successo della campagna #StopGlifosato. La palla passa alla Commissione europea

1.070.865 firme raccolte in ben 22 paesi (rispetto ai sette necessari) dell’Unione europea – #StopGlifosato – per chiedere il divieto totale dell’utilizzo dell’erbicida glifosato, il più diffuso al mondo, su tutto il territorio comunitario sono state sottoposte alla Commissione europea e convalidate il 6 ottobre. È la quarta iniziativa dei cittadini europei (Ice) a essere attivata e inoltrata con successo da quando è nato questo strumento di democrazia diretta. La campagna era partita l’8 febbraio grazie all’iniziativa di 44 tra organizzazioni e altre realtà con sede in 15 paesi, come Greenpeace, Legambiente e il Pesticide action network. Tra queste c’era anche LifeGate.

Sul glifosato leggi anche:

A che punto siamo sul rinnovo (o meno) del glifosato

La lettera dell'Istituto Ramazzini al ministro Martina

In corso la ricerca definitiva