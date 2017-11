Un po’ di chiarezza sulla presunta messa al bando del glifosato in Francia

In principio sembrava che la Francia, attraverso una posizione netta del governo guidato dal primo ministro Édouard Philippe, volesse bandire il glifosato nel giro di cinque anni (quindi entro il 2022), agendo in totale autonomia ed ergendosi a baluardo della campagna europea che vorrebbe che l’erbicida più diffuso in agricoltura venisse bandito al più presto dal territorio europeo e che anche LifeGate sostiene. Poi però è arrivata la rettifica che ha tenuto conto della realtà dei fatti: su questo tema decide l'Unione europea. È questo, in sintesi, quanto accaduto venerdì 25 settembre. Una confusione creatasi anche per via della fretta con cui molte testate hanno pubblicato la notizia senza verificare come stanno davvero le cose.

La Francia è contraria al glifosato, ma sui tempi c'è incertezza

Pipeau !! La décision est européenne et se fait sur10 ans,pas 5.Incompétence évidente. Jusqu ou les mesures contre la sante et le climat ??? https://t.co/Zsipx6kIkJ — Corinne Lepage (@corinnelepage) 25 settembre 2017

Il glifosato è cancerogeno?