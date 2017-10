Stati Uniti, arriva la proposta di legge per abrogare il Clean Power Plan

La guerra del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alle politiche ambientali del suo predecessore Barack Obama sta per aprire un nuovo capitolo. L’amministrazione di Washington ha deciso di abrogare il provvedimento più importante adottato dal governo democratico in tema di ecologia. Ad annunciarlo è stato lunedì 9 ottobre il direttore dell’Environmental Protection Agency, Scott Pruitt. Il dirigente, che per anni ha lavorato per importanti compagnie petrolifere senza mai nascondere la propria predilezione per le energie fossili, ha infatti spiegato in un discorso tenuto nello stato del Kentucky che nella giornata di oggi firmerà “una proposta di legge con l’obiettivo di abrogare il cosiddetto Clean Power Plan”.

BREAKING: EPA Administrator Scott Pruitt says administration will withdraw from Obama's so-called 'clean power plan'. pic.twitter.com/76v9U9m86B — Wired Sources (@WiredSources) 9 ottobre 2017

Il Clean Power Plan già sospeso dalla giustizia e oggetto di un “riesame”