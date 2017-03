Economia al femminile, l’Italia ha ancora tanta strada da fare

A una società giusta, equa, capace di crescere, si arriva in tanti modi. Uno di questi è garantire che l'economia - intesa come possibilità di carriera, iniziativa imprenditoriale, distribuzione della ricchezza e così via - non sia più solo "una cosa da uomini". Eppure, ancora nel 2017, se si parla di economia al femminile in Italia si finisce per dipingere un quadro in chiaroscuro. Ecco alcuni dati su cui riflettere e (soprattutto) lavorare.

Parità di genere, il nostro punto debole è l'economia al femminile

Sei donna? Il tuo stipendio è più basso

In Italia un'impresa su cinque è al femminile