Jane Goodall. Diventare vegetariani è una scelta meravigliosa

Per 40 anni ha condotto ricerche sulla vita sociale dei primati, in particolare degli scimpanzé. Così l’antropologa britannica di fama mondiale Jane Goodall è diventata fonte d’ispirazione per molte generazioni e oggi è tra le persone più attive e decise nella lotta alla deforestazione grazie all’istituto che porta il suo nome. Jane Goodall, vegetariana, ha una voce tranquilla e una presenza che caratterizza quelle persone in pace con se stesse perché hanno dimostrato tutto. L’antropologa ha portato il suo stile alla conferenza sul clima di Parigi, invitata da Inger Andersen (alla sua destra nella foto), direttrice dell’Unione mondiale per la conservazione della natura, una delle organizzazioni internazionali più autorevoli sul tema dal punto di vista scientifico.