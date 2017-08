Nave cinese intercettata alle Galápagos con 6.600 squali a bordo

Una nave battente bandiera cinese è stata intercettata il 13 agosto nei pressi dell’isola di San Cristóbal, nell’arcipelago delle Galápagos. A bordo sono stati trovati più di 6.600 cadaveri di squali, tra i quali figurano anche esemplari di specie in via di estinzione, come nel caso del pesce martello.

Rinvenute in totale 300 tonnellate di pesce

La Justicia impuso prisión y multa de USD 5,9 millones a tripulación del Fu Yuan Yu Leng 999. Se decomisó el barco » https://t.co/rbT53TiQJG pic.twitter.com/GydvJw19fP — El Comercio Ecuador (@elcomerciocom) 28 agosto 2017

Gli squali sarebbero stati scaricati da due navi taiwanesi

Nell'immagine di apertura, uno squalo fotografato in Egitto ©Alexander Vasenin/Wikimedia Commons