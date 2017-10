La salute dei cittadini prima degli interessi dell’industria. 20 sindaci europei contro le lobby del diesel

Dopo la decisione dello scorso febbraio da parte dei parlamentari europei - tra cui molti italiani – di alzare i limiti di emissioni per tutti i nuovi modelli, gli Euro 6, arriva in questi giorni la risposta corale di 20 sindaci delle maggiori città europee. Con la nuova direttiva, i modelli circolanti potranno emettere il 110 per cento in più (da 60 a 126 mg/km per i benzina e 168 mg/km per i diesel) di quello che era permesso fino a oggi.

I sindaci contro le lobby del diesel

Cosa possiamo dire ai genitori i cui figli sono affetti da disturbi respiratori acuti, o alle persone anziane e ai più vulnerabili?