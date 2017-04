Il contatto con la natura riduce i rischi di depressione e obesità

La vicinanza di boschi, foreste o aree verdi ha un impatto positivo sulla nostra salute psicofisica, non è certo un mistero. È ovvio che una passeggiata nel bosco non può sostituire un intervento chirurgico o una seduta da uno psicoterapeuta laddove ce ne sia bisogno, ma riesce a far evaporare stress, ansia e nervosismo con una rapidità quasi miracolosa, provare per credere. L’ennesima conferma arriva da un nuovo studio, secondo cui le persone che vivono vicino ad alberi e aree verdi avrebbero meno probabilità di essere obese, inattive, o dipendenti da antidepressivi.

Lo studio più completo sull'argomento

Se vivi nel verde vivi di più e meglio

Altri benefici per la salute

L’accesso alla natura non è per tutti

Tutti abbiamo bisogno della natura