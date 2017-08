Perché è il momento giusto per eliminare i sussidi ai combustibili fossili

Quale occasione migliore per tagliare i sussidi ai combustibili fossili in tempi in cui i prezzi di petrolio e carbone sono bassi? È dal 2009 che i governi, in occasione del G20 di Pittsburgh, promettono di tagliare gradualmente i sussidi alle fonti fossili per contrastare i cambiamenti climatici, ma ad oggi le misure rimangono ancora insufficienti o addirittura inesistenti.

Ridurre i sussidi aiuta a combattere la povertà

Chi sovvenziona i combustibili fossili

La mappa dei sussidi ai combustibili fossili pubblicata da Oil Change International