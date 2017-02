Treno Verde 2017 di Legambiente, in viaggio verso l’economia circolare

L'economia circolare è l’unica soluzione possibile per un futuro sostenibile, a basse emissioni di CO2 e in armonia con la natura. Un nuovo modo di vedere i prodotti e i servizi che replica il ciclo vitale naturale. Per raccontare questa sfida ricca di opportunità, riparte anche quest’anno il Treno Verde con un’edizione – la numero 29 – dedicata all’economia circolare il cui motto è “Ogni fine è un nuovo inizio”. Dal 22 febbraio al 31 marzo il convoglio di Legambiente e Ferrovie dello stato, con la partecipazione del ministero dell’Ambiente è in tour per spiegare e promuovere la sostenibilità attraverso 11 tappe, da Catania a Milano. In attesa di salire a bordo ci sono numerosi protagonisti, quali aziende e start-up, istituzioni e associazioni: i 100 Campioni che percorrono già il modello circolare.

Cosa propone il modello di economia circolare

Il manifesto dell'economia circolare a Bruxelles

L'#economiacircolare al centro dell'edizione 2017 del @TrenoVerde di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane >> https://t.co/XoXcDfvXmq pic.twitter.com/PXxCNp9hwa — Legambiente Onlus (@Legambiente) 22 febbraio 2017

Verso una mobilità intermodale

Le tappe del Treno Verde