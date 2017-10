Obiettivo raggiunto. Lampedusa avrà il suo impianto solare

Le isole italiane come laboratorio per le rinnovabili. È questo che potrebbero diventare grazie ai molti progetti avviati negli ultimi anni e che puntano alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili per la produzione di energia elettrica da parte delle piccole isole italiane. L'ultima in ordine cronologico è la campagna di crowdfunding “Accendiamo il sole”, lanciata da Greenpeace in occasione del trentennale dell'on. “Lampedusa e le altre isole minori italiane non collegate alla rete elettrica nazionale sono infatti oggetto di un singolare paradosso”, scrive l'associazione. “Nonostante queste isole del Mediterraneo siano famose per il sole e il vento, producono la quasi totalità della propria energia dal petrolio”. Per questo la campagna prevede di raccogliere i fondi necessari per acquistare i pannelli e gli altri materiali necessari all'installazione, mentre il Comune di Lampedusa si è impegnato a rintracciare i fondi per l'installazione e il collaudo dell'impianto.

Un impianto fotovoltaico per Lampedusa

L'esempio di Favignana e delle altre isole

Lampedusa solare. Obiettivo raggiunto