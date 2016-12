Cheesecake di zucca

Ingredienti per la cheesecake di zucca

Per la base

250 g biscotti senza glutine 2 cucchiai di zucchero muscovado 1/2 cucchiaino cannella in polvere 100 g burro semi di zucca

Per la crema

220 g formaggio cremoso 450 g purea di zucca 3 uova 1 tuorlo 2 cucchiai di yogurt 1 cucchiaio di succo di limone 150 g zucchero muscovado 1/2 cucchiaino cannella in polvere 1/2 cucchiaino noce moscata in polvere 1/2 cucchiaino chiodi di garofano in polvere 2 cucchiaini farina di riso 1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Preparazione

Schiacciare i biscotti e, in un recipiente di medie dimensioni, unirli allo zucchero e alla cannella in polvere. Sciogliere a bagno maria il burro e aggiungerlo. Mescolare bene in composto. Foderare con carta forno una teglia tonda apribile. Con l’aiuto di un cucchiaio comporre la base della cheesecake nella teglia, pressando bene in modo che la base sia ben solida. Mettere in frigo per almeno 30 minuti.

Nel frattempo, mescolare il formaggio, la purea di zucca, le uova e il tuorlo, lo yogurt e il succo di limone. Aggiungere la farina di riso, lo zucchero e l’estratto di vaniglia. Sbattere bene fino a quando tutti gli ingredienti non siano ben amalgamati. Aggiungere le spezie e mescolare di nuovo.

Unire la crema alla base e infornare in forno preriscaldato a 180°C per 60 minuti. Lasciare raffreddare la cheesecake di zucca. Aggiungere, eventualmente, una ganache di cioccolato fondente e servire.