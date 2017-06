Il grano Senatore Cappelli nel Parco della Maremma protagonista della quinta tappa di Campi da sapere

Il Lorenese è un granaio attivo dal 1830 al 1980 circondato dalle colline dolci e dalla vegetazione brulla della Maremma toscana, accarezzato dalla brezza marina tipica di questa zona. Siamo nella sede della Tenuta agricola di Alberese, in provincia di Grosseto, che con i suoi 4.200 ettari è una delle aziende agricole biologiche più grandi d’Europa. Qui, nel Parco regionale della Maremma, viene coltivato il grano Senatore Cappelli rispettando i principi di un’agricoltura pulita e senza chimica di sintesi, da cui nasce la pasta a marchio Alce Nero – azienda con oltre 30 anni di esperienza nel biologico. Qui, il 19 giugno, si è svolta la quinta tappa di Campi da sapere, l’iniziativa di Alce Nero per portare le persone nei luoghi dove vengono coltivati i suoi prodotti: il miele in provincia di Bologna, la frutta nel grossetano, l'olio pugliese, i vegetali in Veneto e, infine, il grano nella Maremma. Durante l'evento è stato presentato anche un progetto unico, il culmine di quattro anni di collaborazione tra il marchio biologico, Legambiente e Terre regionali toscane: la coltivazione del grano Senatore Cappelli nel Parco della Maremma è la prima grande esperienza di agricoltura biologica in un parco italiano, il tassello iniziale verso la conversione di tutte le terre dei parchi della Toscana.

Il grano Senatore Cappelli nel Parco della Maremma