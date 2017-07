L’Industria 4.0 ridurrà i prezzi delle auto elettriche. I robot, però, ci ruberanno il lavoro

Negli ultimi vent’anni il settore manifatturiero ha assistito a una progressiva e inesorabile delocalizzazione delle produzioni verso l’Est Europa e, su scala globale, verso la Cina e il Far East. Oggi, uno dei maggiori gruppi industriali al mondo, Adidas, torna a produrre nel cuore del Vecchio Continente. Più precisamente ad Ansbach, in Baviera (Germania). Una decisione storica dietro alla quale vi è l’esplicita rinuncia alla manodopera a basso costo optando piuttosto per l’impiego di robot e operai iperspecializzati. L’essenza dell’Industria 4.0. Un fenomeno che interesserà gli anni a venire e avrà profondi influssi tanto sull’industria automobilistica quanto sull’ambiente.

L’Industria 4.0 rappresenta la quarta rivoluzione industriale

L’Industria 4.0 abbatte i costi produttivi

Mercedes guarda all’Industria 4.0 per i nuovi modelli a batteria

Rischio disoccupazione con l’Industria 4.0