Madrid, stop alle auto durante le feste. È il piano anti traffico più radicale d’Europa

È una gigantesca isola pedonale il regalo di Madrid ai propri abitanti in occasione delle feste natalizie. Per nove giorni, il centro della capitale spagnola è chiuso al traffico privato, trasformando di fatto il cuore della città in una ZTL. Un provvedimento duramente contestato da commercianti, ristoratori e albergatori, ma che ha sinora portato, secondo i dati diffusi dalla Comunidad de Madrid, a un abbattimento del 32 per cento delle polveri sottili.

A Madrid un piano anti traffico mai visto prima

Da straordinario, il piano anti traffico diventerà strutturale

Il centro della capitale spagnola diventerà car free