Fino al 7 febbraio 2016, a Palazzo della Ragione a Milano le fotografie di Henri Cartier-Bresson nella mostra che è la seconda tappa di un evento espositivo iniziato con Italia Inside Out. Una vasta esposizione per raccontare come i grandi fotografi internazionali hanno visto l’Italia in quasi ottant’anni: Henri Cartier-Bresson e gli altri è divisa in sette ampie aree tematiche, all’interno delle quali si sviluppa una storia indiretta della fotografia e dell’evoluzione dei suoi linguaggi, oltre 200 immagini che sono spesso autentiche icone. Un percorso espositivo che è anche un viaggio lungo il nostro paese, attraverso gli occhi degli altri, di chi lo guarda con l'apporto dell'obbiettivo e ne coglie forse aspetti per noi nascosti, sconosciuti, insoliti. Molti sguardi differenti, perché differente è l'esperienza del soggiorno degli artisti in Italia.

Henri Cartier-Bresson e gli altri

Grand Tour attraverso gli scatti

