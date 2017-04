Ridurre il sale è facile

In media nei paesi industrializzati se ne consumano ogni giorno dai 12 ai 15 grammi, ma le indicazioni dei nutrizionisti dicono di non superare i 5 grammi. Che effetto ha sull’organismo il sodio “in più” che ingeriamo abitualmente ogni giorno? Lo spiega chiaramente uno studio pubblicato su Thrombosis and Haemostasis, evidenziando come il suo effetto sulle arterie sia immediato: il sale infatti attiva una citochina infiammatoria che porta direttamente alla lesione arteriosa e alla deposizione di colesterolo nelle placche. In pratica lo studio evidenzia, per la prima volta, un’azione diretta del sodio sulla attivazione del processo di danno alla superficie interna dei vasi sanguigni che conduce all'arteriosclerosi. Il sale inoltre è il principale alimento causa di ipertensione.

Gli studi scientifici sugli effetti del sale

Il parere dell'esperto