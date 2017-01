L’auto solare Sion con batteria elettrica è la prima macchina a energia solare ad un prezzo popolare

L’auto elettrica ricaricabile mediante energia solare è realtà. Non un prototipo, non una concept, non una show car destinata a fare bella mostra di sé durante un salone o una parata, bensì una vettura concreta, funzionante e ordinabile sin dal prossimo anno. Un passo avanti verso la mobilità alternativa. Un passo, soprattutto, sostenibile da chiunque, dato che il prezzo d’attacco non supera i 12.000 euro.

L'auto solare: cinque porte e sei posti

30 km aggiuntivi grazie all’energia solare

Due versioni e purificazione dell’aria bio