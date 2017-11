Stella McCartney denuncia gli sprechi del consumismo nel mondo della moda

Pier Paolo Pasolini, con la peculiare capacità di guardare oltre che contraddistingue i geni, già aveva negli anni Settanta iniziato a scorgere il mutamento antropologico della società, sempre più orientata verso una cultura basata sul consumismo. “L’ansia del consumo è un’ansia di obbedienza a un ordine non pronunciato – si legge in Scritti corsari. - Ognuno sente l’ansia, degradante, di essere uguale agli altri nel consumare, nell’essere felice, nell’essere libero […] Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi […] Si può dunque affermare che la tolleranza della ideologia edonistica voluta dal nuovo potere, è la peggiore delle repressioni della storia umana”. Oggi queste parole sono quantomai attuali e il consumismo sta bruciando risorse ad un ritmo insostenibile e generando quantità di rifiuti sempre maggiori. Per cercare di contrastare questo fenomeno nel mondo della moda, la stilista inglese Stella McCartney ha deciso di dedicare la nuova campagna per il lancio della sua nuova collezione autunnale proprio ai rifiuti generati dal consumo eccessivo.

"The idea with this campaign is to portray who we want to be and how we carry ourselves, our attitude and our collective path." x Stella By continuing to highlight issues that are important to us, models @BirgitKos, @IanaGodnia and @HuanModel explore a landfill in Scotland in our new season Winter campaign. We must think about what we are leaving behind.

Un futuro di rifiuti

Basta moda usa e getta

Il lato ecologico di Stella McCartney