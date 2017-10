Gli investimenti verdi sono aumentati del 62% in pochi anni

Da 5,1 miliardi di dollari nel 2013 a 8,2 nel 2015. A rivelarlo il rapporto “Forest Trends Ecosystem Marketplace”, redatto dall'omonima organizzazione no profit. Un aumento del 62 per cento degli investimenti verdi in settori dedicati alla produzione sostenibile di cibo e fibre, nella protezione delle acque e degli habitat.

Più fiducia negli investimenti verdi