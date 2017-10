Italcementi sposa l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e lancia i nuovi impegni per la sostenibilità al 2030

Innovazione, salute e sicurezza, ridotto impatto ambientale, promozione dell’economia circolare, rispetto dell’ambiente circostante e trasparenza sono le aree d’azione della strategia sostenibile di Italcementi. Lo sviluppo sostenibile, inteso come approccio capace di esprimere un giusto equilibrio tra creazione di valore economico, tutela ambientale e responsabilità sociale, è la base del futuro. Da questo presupposto parte Italcementi per lanciare in Italia gli “Impegni per la sostenibilità 2030”, che definiscono i temi chiave e i principi fondamentali della strategia per la sostenibilità di HeidelbergCement Group. Gli Impegni per la sostenibilità 2030, in linea con gli standard internazionali, declinano gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, che sono parte dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un programma d’azione sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu. Sei le aree chiave su cui il Gruppo HeildebergCement punta l’attenzione: promuovere lo sviluppo economico e l’innovazione; raggiungere l’eccellenza nella salute e sicurezza sul lavoro; ridurre il proprio impatto ambientale; attuare l’economia circolare; essere dei buoni vicini; garantire conformità e creare trasparenza. A partire da questi punti cardine Italcementi ha sviluppato la propria strategia di sostenibilità.

Impianti Italcementi all’insegna della sostenibilità

Italcementi promuove lo sviluppo sostenibile a livello internazionale