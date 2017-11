Nespresso. Raccolte 775 tonnellate di capsule. Diventeranno compost e alluminio

Sono ormai 44 i punti di raccolta che partecipano al progetto Ecolaboration, distribuiti in 23 città italiane: da Torino, a Modena; da Milano a Catania, passando per Firenze. Un sistema capillare, un progetto partito nel 2011, che permette ai clienti di Nespresso di garantire la raccolta e il recupero di materiali e risorse che altrimenti sarebbero perduti in discarica. Da una parte l'alluminio delle capsule, riciclabile al 100 per cento. Dall'altro la raccolta dei residui di caffè trasformati in compost per le coltivazioni di riso. Riso che viene riacquistato dalla società e donato al Baco Alimentare. Insomma il ciclo che si chiude.

Immagine di copertina via alfredhoesliag.ch