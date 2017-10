Nel 2015 le emissioni di CO2 in Italia sono aumentate

Se fino al 2014 le emissioni di CO2eq dell'Italia sono diminuite del 19,8 per cento rispetto all'anno di riferimento (1990) e del 4,6 per cento rispetto all'anno precedente, il 2015 ha invece segnato un leggero aumento: un 2 per cento. Sia chiaro, si tratta comunque di un leggero rialzo, che fa restare il nostro paese ben al di sotto, di circa il 17.7 per cento, del valore assegnato in ambito comunitario (13 per cento).

Emissioni di CO2. I maggiori contributi da trasporti e produzione di energia

