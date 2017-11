Il 29 luglio è la Giornata mondiale della tigre

La tigre (Panthera tigris) è senza dubbio tra gli animali più carismatici ed ammirati del pianeta, il suo magnetismo e le sue sofisticate tecniche di caccia però possono ben poco dinnanzi ai fucili e alle motoseghe, principali cause del declino della specie. Un dato su tutti fotografa la situazione critica di questo grande felino: ne vivono più esemplari in cattività negli Stati Uniti che liberi in tutto il pianeta.

Il declino della regina della foresta

Raddoppiare il numero di tigri

Tigri in crescita per la prima volta in 100 anni

Si celebrano le tigri

Salviamo le tigri prima che sia tardi