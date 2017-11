Raccolta differenziata, c’è una maratona in montagna che raggiunge vette di riciclo

Con l’83 per cento di raccolta differenziata e con oltre tremila chilogrammi di rifiuti raccolti in tutte le basi-vita, i rifugi, i punti ristoro e lungo l’intero tracciato, la corsa in montagna 4K Endurance Trail, svoltasi in Valle d’Aosta dal 2 al 10 settembre, può essere considerata una delle gare più sostenibili del panorama.

Solo il 17 per cento di indifferenziata

Eliminare ogni traccia di passaggio