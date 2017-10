Abusivismo e sismicità, in Italia 550mila edifici vulnerabili

Su tutto il territorio italiano ci sono almeno 550mila edifici vulnerabili, costruiti abusivamente o comunque in spregio delle normative antisismiche, sparsi nei 648 comuni d’Italia in cui il rischio di terremoti è costantemente alto. Solamente per intervenire sull’edilizia, cioè per mettere a norma questi edifici, servirebbe un investimento di 36,8 miliardi di euro, con un effetto complessivo sull’economia valutabile in circa 129 miliardi. Sono questi i numeri, altissimi, pubblicati da Casa Italia, la struttura creata dal governo dopo i terremoti che nel giro di un anno hanno colpito a più riprese il Centro Italia: lo sforzo economico che andrebbe messo sul campo è importante, ma in particolare dopo il recente terremoto di Ischia che ha provocato crolli nonostante una intensità non superiore ai 4 gradi di magnitudo, il governo ha promesso di intervenire al più presto con un piano di abbattimenti di edifici abusivi.

Cosa dice il rapporto

“dal punto di vista ambientale intervenendo sulla qualità del patrimonio edilizio, spesso datato, è possibile migliorare, contemporaneamente, la sicurezza complessiva dei sistemi urbani e le prestazioni energetiche dei singoli manufatti, riducendo le emissioni inquinanti connesse al riscaldamento e al raffrescamento dal punto di vista culturale, poiché fenomeni sismici, franosi e alluvionali non distruggono solo persone e cose, ma anche parti di un patrimonio culturale unico al Mondo e non rigenerabile dal punto di vista economico si pensi, in positivo, all’effetto moltiplicatore che può essere generato su un settore strutturalmente in crisi come quello dell’edilizia da un vasto piano di interventi sul settore abitativo”.

Un piano di abbattimenti