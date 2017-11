L’Amazzonia è sempre più spoglia, in crescita la deforestazione

In Amazzonia sorge la foresta pluviale tropicale più grande e più ricca di biodiversità del pianeta, vestigia delle sconfinate foreste che un tempo ricoprivano la Terra. Oggi quest’area, fondamentale per la nostra specie per la produzione di ossigeno e per la capacità di immagazzinare CO2, è in grave pericolo, minacciata dalla deforestazione che ha raggiunto livelli record.

Abbattuti 8mila chilometri quadrati di foresta

Deforestata un’area grande come due stati

I responsabili

Meno alberi più gas serra