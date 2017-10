Questo è il vero volto del pollo made in Italy

Esserini deformi, in condizioni intollerabili, macellati dopo poche settimane di vita. Un’inchiesta shock di Animal Equality condotta in Italia rivela le atroci condizioni di vita degli animali negli allevamenti e macelli che riforniscono i maggiori produttori di carne di pollo in Italia. Dopo un'estate di scandali (le uova al Fipronil) dovuti proprio alla necessità di disinfettare in qualche modo quegli orridi capannoni, le immagini che appaiono nel video prodotto con mesi di investigazioni sotto copertura rimangono scioccanti — quindi non adatte a chi è sensibile, o chi già conosce questa realtà.

Dove sono stati registrati i filmati dell’inchiesta sul pollo made in Italy

stipati a decine di migliaia in capannoni chiusi, sudici e spogli

con deformazioni alle zampe, zoppie e altri problemi locomotori

con gravi problemi respiratori

con gravi affezioni cutanee, tra cui ustioni da ammoniaca, vesciche e ulcere

con profonde piaghe dovute alla scarsa mobilità

che muoiono di attacchi cardiaci a pochi giorni di vita

cadaveri in avanzato stadio di decomposizione lasciati per settimane sulla lettiera in mezzo agli animali ancora vivi

operatori che maneggiano violentemente i polli, spesso causandogli dolorose fratture

animali macellati in modo approssimativo, molti dei quali ancora coscienti.

La carne di pollo in Italia. E le uova

Come vivono polli e galline in Italia

La petizione rivolta agli allevatori