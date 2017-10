Apple. I prossimi iPhone saranno realizzati con il 100% di materiali riciclati

È l'economia circolare secondo Apple. E a leggere il Progress Report 2017, l'azienda con sede a Cupertino sembra che abbia veramente intrapreso questa strada. Riciclo delle materie prime per la produzione di iPhone e Macbook, imballati con carta riciclata e proveniente da foreste certificate Fsc. Il tutto prodotto utilizzando energia proveniente per il 96 per cento da energie rinnovabili.

Apple vuole rinnovabili e riciclo delle materie prime

L'economia circolare secondo Apple