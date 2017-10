Chi è Bertrand Piccard, l’uomo che ha girato il mondo con un aereo solare

“Dicevano che non avrebbe mai volato”. Bertrand Piccard racconta spesso questo aneddoto, durante le sue uscite pubbliche. Svizzero di origini, psichiatra ed esploratore nato da una famiglia di pionieri e scienziati, è stato assieme ad André Borschberg, il primo uomo a compiere il giro del mondo su di un aereo alimentato ad energia solare, senza carburante. “Quando presentai questo progetto al mondo dell'aviazione impiegarono 10 minuti per calcolare quanta energia si poteva avere dal sole e quanta energia aveva bisogno un aeroplano per volare. Mentre impiegarono 6 minuti per dirmi che era impossibile”, dice Bertrand a Berlino, intervenuto al Berlin Energy Transition Dialogue 2017, nella giornata di apertura.

La storia di Bertrand Piccard, esploratore con un sogno

#Europe is best when it creates conditions for people to succeed- like enabling transition to a clean energy economy https://t.co/g7SQMHjtW1 — Bertrand PICCARD (@bertrandpiccard) 29 marzo 2017

Rinnovabili e tecnologie pulite nel futuro dell'umanità

promuovere soluzioni ad alta efficienza energetica concrete, per risolvere molte delle sfide che attendono la società di oggi.