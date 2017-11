Car sharing elettrico, cosa non va in quello di Parigi

La promessa del car sharing elettrico è promuovere una mobilità urbana non inquinante riducendo allo stesso tempo il numero dei veicoli in circolazione. E in particolare di Autolib’, l’esperienza di condivisione di auto elettriche lanciata a Parigi nel 2011. Eppure, cinque anni dopo la partenza ufficiale, le vetture grigie sono sul banco degli imputati: troppo costose, non efficaci... “un gigantesque fiasco”, titola la stampa transalpina.

Autolib’ vittima del suo successo

Un buco di 170 milioni di euro

Stessa sorte per Bluetorino?

Il car sharing ha ancora un avvenire