Cop 22. Ban Ki-moon: per salvare il clima la chiave sta negli investimenti

“I finanziamenti e gli investimenti sono la chiave per la creazione di società resilienti, capaci di minimizzare le emissioni di gas a effetto serra”. Il che, tradotto, significa che i governi devono mettere mano al portafoglio se vogliono davvero far sì che la lotta ai cambiamenti climatici possa essere fruttuosa. A spiegarlo è stato il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, in un intervento tenuto nel corso della Conferenza mondiale sul Clima (Cop 22) di Marrakech.

100 miliardi all'anno potrebbero non bastare

“L'Africa ha un potenziale enorme”

Dalla Cop 22 la Cina bacchetta Donald Trump