9:00 Invitata la popolazione nella fascia di rispetto (da 20 a 30 km) a evacuare la zona. Il quotidiano Asahi Shimbun ha fatto due anticipazioni inquietanti: primo, secondo calcoli governativi, le radiazioni che la centrale continua a rilasciare hanno superato quelle di Three Mile Island e raggiunto il livello 6 in base all'International Nuclear and Radiological Event Scale; secondo, la contaminazione del suolo in aree circostanti è salita a livelli comparabili con quelli riscontrati dopo l'incidente di Chernobyl. Con una iniziativa che alza le misure precauzionali a un allarme rosso, l'Ambasciata Usa ha cominciato a distribuire pastiglie di iodio potassio non solo ai funzionari, ma anche - senza pubblicizzarlo - ai cittadini americani. (il Sole 24 Ore)

26 marzo: manifestazioni in Germania

18:00 Germania: 100.000 tedeschi hanno manifestato oggi a Berlino,Amburgo e Monaco di Baviera per chiedere la chiusura delle centrali nucleari, alla vigilia di elezioni regionali che paiono più un referendum sul nucleare.

10:00 Radioattività nel mare davanti alla centrale 1.250 volte la norma

3:00 Trovata acqua contaminata nella prefettura di Kanto: 200 km a sud di Fukushima.

24 marzo: Politica energetica in discussione

24:00 Il Giappone rivedrà la sua policy sull'energia nucleare. Lo ha affermato il massimo portavoce del governo, dopo che le radiazioni hanno reso insicura l'acqua di rubinetto a Tokyo. Supermarket svuotati di bottiglie d'acqua (Reuters)

12:00 Tre ingegneri che stavano lavorando per sostituire i cavi sono stati esposti ad alti livelli di radiazioni stando in acqua radioattiva. Due di loro sono stati portati in ospedale dove sono state constatate ustioni da radiazioni (Reuters) 22 marzo: Tentativi riaccensione control-room

17:00 Connessione all'energia elettrica stabilita verso gli edifici danneggiati dei reattori, tranne il 3. Ma la control room adesso dovrebbe poter funzionare, così da poter almeno rilevare i primi dati, danni e temperature (NHK)

19 marzo: Radiazioni "relativamente" alte

12:00 I livelli di radiazioni nella regione rimangono "relativamente alti" secondo il governo giapponese. Il ministero della scienza effettua controlli in 28 zone in un raggio da 30 a 60 km intorno a Fukushima. A Namie, cittadina 30 km a nord: 136 microsievert per ora. K.C. Nakagawa della Tokyo School of Medicine ha commentato che se una persona rimane esposta a un tale livello di radiazioni all'aperto per un mese accumula una dose di 100mila microSievert, dannosa per la salute. Ma, conclude, le persone non dovrebbero preoccuparsi così tanto, se rimangono chiuse in casa (NHK)

08:00 "Il Giappone copre la verità. Solo ora sappiamo. A questo punto sul nucleare ci fermiamo. I giapponesi ci hanno tenuta nascosta la verità sul disastro non rispettando i protocolli internazionali che impongono di dare tutte le informazioni agli altri Paesi. Ora è chiaro che c'è stata l'apocalisse e quindi sul nucleare ci dobbiamo fermare. Saranno mantenuti gli incentivi al fotovoltaico" (Stefania Prestigiacomo, intervista a La Sicilia)

08:00 Radioattività in latte e spinaci. Tracce di iodio contaminato in acqua a Tokio (SkyTg24)

18 marzo: Livello gravità da 4 a 5

16:00 Anche le autorità giapponesi elevano la scala di gravità da 4 a 5 rispetto a un massimo di 7

08:00 Gregory Hartl, portavoce OMS: "Un raggio di evacuazione di 30 km è sufficiente. Comprendo le paure di chi abita nella zona, ma oltre 30 km, secondo le prove finora raccolte, così come per le aree metropolitane di Yokohama e Tokyo, i rischi per la salute sono minimi"

17 marzo: Autocisterne all'opera

16 marzo: Incendi

8:00 Greenpeace International: Fukushima peggio di Chernobyl, livello 7 per 3 reattori4:00 L'agenzia nucleare giapponese: è altamente probabile che il reattore n.3 di Fukushima stia perdendo materiale radioattivo. 3,9 milioni becquerel registrati in 1 centimentro cubo di acqua alla base del reattore.08:00 Fumo a Fukushima, evacuata centrale. Oms: il portavoce regionale Peter Cordingley, in un' intervista telefonica da Manila, afferma che "è abbastanza chiaro che si tratta di una situazione grave, molto più seria di quanto tutti avevano pensato in un primo momento, quando credevamo che questo tipo di problema fosse limitato entro 20-30 km (dalla centrale). Ora è lecito supporre che prodotti contaminati siano usciti dalla zona contaminata".12:00 Per ripulire i dintorni dell'area dove operano i pompieri, arriva un carro armato schermato anti-radiazioni e dotato di una pala da ruspa per rimuovere le macerie e consentire un miglior transito.11:00 Autocisterne militari all'opera intorno al reattore danneggiato di Fukushima per tentare di spruzzare acqua nella vasca di raffreddamento 12:00 Davanti al Congresso Usa a Washington il capo della Nuclear Regulatory Commission, Gregory Jaczko, dichiara: "Credo sia difficilissimo per gli operatori d'emergenza lavorare vicino a quel reattore. Le dosi di radiazioni che stanno subendo sono potenzialmente letali in un periodo molto breve di tempo" (Reuters).17:10 Oltre che nel reattore 4, nella centrale di Fukushima 1 c'è stato un incendio anche nel reattore 3. In entrambi i casi, come riferisce il Japan Atomic Industrial Forum (Jaif), a bruciare è la piscina di stoccaggio del combustibile che si trova al quarto piano dell'edificio della centrale. 14:30 50 lavoratori hanno deciso di rischiare la vita alla centrale di Fukushima per continuare a tentare di raffreddare il reattore danneggiato - con gli idranti (Afp) 12:00 L'azienda elettrica di Tokyo dice che il reattore 3 è "la priorità". E' l'unico a usare plutonio. Secondo il governo Usa, il plutonio è molto tossico per gli organismi viventi, viene assorbito in sangue e midollo osseo per anni e sprigionare tumori (Reuters) 11:00 L'elicottero militare bi-rotore da carico in volo verso la centrale atomica di Fukushima 1, circa 250 chilometri a nord-est di Tokyo, che avrebbe dovuto gettare acqua per raffreddare uno dei reattori, abbandona il campo a causa degli alti livelli di radioattività. (Kyodo) 0:00 L'ambasciatore Usa in Giappone John Roos annuncia l'arrivo di 34 esperti con equipaggiamenti e computer in dotazione per condurre misurazioni indipendenti della radioattività nell'aria e sul terreno20:00 L'agenzia francese di sicurezza nucleare alza il livello di gravità dell'incidente a Fukushima. In una scala da 1 a 7, dove Chernobyl è 7, l'incidente sale a livello 6 (prima era 4). (SkyTg24) 17:53 Il direttore generale dell'Aiea, il giapponese Yukiya Amano, ha detto che il nocciolo 2 della centrale nucleare di Fukushima potrebbe aver subito danni, fino al 5%. 15:00 Terremoto di magnitudo 6 a Shizuoka. La centrale nucleare di Shizuoka è andata in spegnimento automatico (Nhk). 14:00 A Tokio livelli di radiazioni 4 volte superiori al normale (Nhk). 12:12 La Germania annuncia che chiuderà i 7 impianti nucleari costruiti prima del 1980 e farà test di sicurezza su tutti i reattori ( Reuters ). 08:22 Nuova esplosione nel reattore n. 2 della centrale nucleare di Fukushima e incendio nel n. 4 (che era fermo per manutenzione). Anche l' Aiea afferma che c'è un aumento del livello di radiazioni nell'area intorno alle centrali. Nel raggio di 30 km bisogna restare al chiuso. "Chi non abbia necessità di recarsi in Giappone nei prossimi giorni dovrà astenersi dal farlo", è l'invito contenuto in un avviso dell'ambasciata d'Italia a Tokyo che raccomanda di "mantenere la calma".18:00 Fukushima, principio di fusione delle barre. Tokyo chiede aiuto all' Aiea . 17:22 Il primo ministro tedesco, Angela Merkel, ha deciso di chiudere due centrali nucleari per verificarne la sicurezza. Sospeso, per almeno per tre mesi, anche il decreto che stabiliva il prolungamento della vita dei 17 impianti attivi su suolo tedesco. 13:40 Due esplosioni nella centrale di Fukushima, undici feriti, barre di combustibile completamente esposte. Non si esclude il rischio di fusione. Ue rassicura sulle conseguenze in Europa. Le deflagrazioni provocate da fughe di idrogeno. Ansia al centro di evacuazione 9:00: Uno dei reattori della centrale di Fukushima, secondo la Nuclear Industrial Safety Agency , ha totalmente perso ogni capacità di raffreddamento17:00 si blocca l'impianto di raffreddamento della centrale nucleare di Tokai. Ma un'ora dopo riprende a funzionare 14:55 si vede fumo uscire dalla centrale di Onagawa. Pochi minuti viene decretato lo stato di emergenza 14:15 decisione di raffreddare anche il reattore 2 di Fukushima con acqua di mare. Intanto si teme che il materiale radioattivo fuoriuscito possa ricadere a terra con la pioggia 11:00 il ministro dell'Economia nipponico informa di 'danni alle barre di uranio' del reattore n.3 07:30 per la prima volta si parla di rischio di esplosione del reattore 3 05:30 il governo giapponese mette in guardia dai rischi di fusione dei reattori 1 e 3 di Fukushima 122:00 l'Aiea comunica che le persone evacuate dall'area di Fukushima 1 e 2 sono 140 mila 17:24 l'Agenzia nucleare nipponica classifica l'incidente di Fukushima al livello 4, su una scala di 7. 15:00 si decide di usare acqua di mare anche per raffreddare il reattore 3. Tre persone vengono ricoverate perché esposte alle radiazioni. A fine giornata l'Agenzia nipponica per la sicurezza nucleare dice che i contaminati potrebbero essere 160. 11:00 il raggio dell'evacuazione dell'area del sito nucleare Fukushima 1 è ampliato da 10 a 20 km 10:00 la società di gestione dell'impianto, la Tepco, informa che è crollato il tetto del reattore. L'esplosione è stata causa dall'idrogeno reso instabile dalla decompressione. Feriti sette impiegati. Nel pomeriggio un incidente ad una gru del reattore 2 causa invece la morte di un tecnico e 4 feriti 09:00 si vede fumo bianco uscire dalla centrale. Poi si verifica un'esplosione 06:00 l'agenzia Kyodo parla di "alta probabilità " che sia in corso una fusione nucleare a Fukushima, dove si rileva la fuoriuscita di cesio radioattivo 02:00 l'Ente giapponese per l'energia elettrica rende noto che nel reattore n.1 di Fukushima è stato fatto fuoriuscire vapore radioattivo per far diminuire la pressione troppo elevata.23:00 il livello di radioattività registrato nella sala di controllo del reattore 1 della centrale di Fukushima è di mille volte il normale. Mezz'ora dopo, il premier Naoto Kan chiede l'evacuazione di un'area di 10 km attorno alla centrale. 18:00 viene registrato un innalzamento del livello di radiazioni. Il ministro dell'Industria parla di una possibile fuga radioattiva. 17:00 nella centrale di Fukushima 1 un black-out elettrico interrompe la procedura automatica per il raffreddamento dei reattori. Le autorità locali invitano i residenti in un raggio di tre chilometri dal sito atomico a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. - A Fukushima 1, secondo il protocollo d'emergenza, viene usata acqua di mare per raffreddare il reattore 13:00 il governo dichiara lo stato di emergenza perché il raffreddamento di uno dei reattori di Onagawa non procede come previsto 11:00 nella centrale di Onagawa (prefettura di Miyagi) viene segnalato un principio di incendio in una turbina, subito domato e senza conseguenze di rilievo 06:46 (ora italiana): al momento del sisma si è attivata automaticamente la procedura di spegnimento per 11 dei 54 reattori giapponesi, in quattro centrali.